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Родион Газманов объяснил, почему разрушился брак его родителей
Шоу-бизнес
Родион Газманов объяснил, почему разрушился брак его родителей
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 августа. Певец Родион Газманов тяжело переживал развод родителей. По словам артиста, отец ушел из семьи к другой женщине.

Сын Олега Газманова в эфире программы «Судьба человека» раскрыл подробности семейной жизни. Брак родителей Газманова-младшего разрушился, когда ему было 11 лет.

«Я подумал, что виноват. Просил их остаться вместе. Обещал хорошо учиться. Дело, конечно, было не в этом. Я хотел, чтобы родители были вместе», — сказал Родион Газманов в разговоре с Борисом Корчевниковым.

По словам артиста, Газманов решил уйти из семьи. У отца и сына состоялся серьезный разговор, и Олег Газманов признался ребенку, что встретил другую женщину. Тяжело переживал развод не только Родион, но и его мать Ирина.

«Я это видел. Когда ты отдаешь лучшие годы человеку, то вправе рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Это был свершившийся факт. Я не всегда бываю согласен с поступками отца. Но никогда не было у нас препятствий, чтобы об этом поговорить. Все конфликты должны оставаться в семье», — добавил Газманов.

Олег Газманов впервые стал отцом в 1981 году. У него и его жены родился сын Родион. С первой супругой артист прожил с 1975 по 1997 год. Родион Газманов раньше работал финансовым директором в одной крупной компании, но потом ушел в творчество. Недавно Газманов написал ироничное стихотворение, которое посвятил ягодицам телеведущей Ольги Бузовой.

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развод отношения газманов
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