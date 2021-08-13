Влюбленные приковали себя наручниками и не смогли их снять в Саратовской области

Балаково, 13 августа. Спасателям пришлось выручать влюбленную пару, не сумевшую снять наручники. Сотрудники МЧС прибыли на вызов, где обнаружили женщину, прикованную ногой к батарее.



Пострадавшие не рассказали, почему решили воспользоваться наручниками. Вызов спасателей был осуществлен в пять утра по местному времени.

«Такие вызовы периодически случаются, это правда. Люди пользуются наручниками и теряют ключи, ломают замки, после чего приходится звонить в МЧС. Длительное нахождение в наручниках может быть опасным для здоровья, поэтому затягивать с вызовом спасателей в такой ситуации не стоит», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

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