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Влюбленные приковали себя наручниками и не смогли их снять в Саратовской области
Происшествия
Влюбленные приковали себя наручниками и не смогли их снять в Саратовской области
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Балаково, 13 августа. Спасателям пришлось выручать влюбленную пару, не сумевшую снять наручники. Сотрудники МЧС прибыли на вызов, где обнаружили женщину, прикованную ногой к батарее. 

Пострадавшие не рассказали, почему решили воспользоваться наручниками. Вызов спасателей был осуществлен в пять утра по местному времени.  

«Такие вызовы периодически случаются, это правда. Люди пользуются наручниками и теряют ключи, ломают замки, после чего приходится звонить в МЧС. Длительное нахождение в наручниках может быть опасным для здоровья, поэтому затягивать с вызовом спасателей в такой ситуации не стоит», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т. 

Ранее в Саратове облили краской могилы венгерских оккупантов времен ВОВ. Вандалов пока не нашли. 

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спасатели наручники балаково
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