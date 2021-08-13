Конструктора модуля «Наука» Александра Кузнецова госпитализировали после стыковки с МКС

Москва, 13 августа. Разработчик многоцелевого лабораторного модуля «Наука», запущенного с космодрома Байконур 21 июля, попал в больницу с подозрением на инсульт.

На здоровье Александра Кузнецова повлияло колоссальное напряжение. Последние восемь дней он провел в Центре управления полетами в Московской области. В итоге инженер попал в больницу с подозрением на инсульт, но сейчас кризис миновал, Кузнецов идет на поправку, пишет РИА Новости.

Модуль пристыковался к МКС 29 июля, после этого двигатели «Науки» самопроизвольно включились, из-за чего орбитальную станцию развернуло на 540 градусов. Космонавтам пришлось возвращать ее в привычное положение. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) займется расследованием причин этого инцидента.