Съемки сериала по «Властелину колец» переедут из Новой Зеландии в Великобританию

Веллингтон, 13 августа. Amazon Studios перенесет съемки своего сериала по культовому произведению Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» из Новой Зеландии, где шла работа над фильмами Питера Джексона.

Съемки шоу стартовали в феврале 2020 года, однако их пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. На данный момент готовы основные сцены первого сезона, причем работа над ним продолжится в Новой Зеландии до июня следующего года, пишет Wrap.

Однако съемки второго сезона сериала по «Властелину колец» переедут в Великобританию. Предварительная подготовка стартует уже в начале 2022 года. Amazon объясняет перенос стратегией компании — многие фильмы и сериалы студии уже снимаются в Великобритании.

Ранее Amazon Studios объявила дату премьеры сериала по «Властелину колец». Выход первого эпизода намечен на осень 2022 года.