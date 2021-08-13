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Гибкую кольчугу для космических полетов разработали в Калифорнии
Наука
Гибкую кольчугу для космических полетов разработали в Калифорнии
pixabay.com  /  PD

Сакраменто, 13 августа. Инновационный материал, который отличается большой гибкостью и выносливостью, разработали ученые из Калифорнийского технологического института.

На создание материала ученых вдохновили кольчуги. Новая разработка состоит из двух слоев пирамидальных частиц, вставленных друг в друга особым образом. При небольшом внешнем давлении ткань становится примерно в 25 раз прочнее, нежели в состоянии покоя, рассказали исследователи.

«Вдохновившись кольчугами, мы создали материал, который состоит из двух слоев пирамидальных частиц, особым образом вставленных друг в друга», — объяснили авторы научной работы.

Материал можно будет применять для разработки космических скафандров и при покрытии кораблей для полетов за пределы орбиты, так как плотный слой защитит аппараты от метеоритов и других опасных воздействий.

Плотный стеклообразный материал под названием AM-III прочнее алмаза создали специалисты из Университета Яншань в Китае, а исследователи из Ливерпуля открыли новую структуру с самой низкой теплопроводностью, пишет «Ридус».

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космос кольчуга материал
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