«Огневые» учения спецназа ВС РФ и Узбекистана изумили американских аналитиков

Вашингтон, 13 августа. Совместные тренировки бойцов спецподразделений ВС РФ и армии Узбекистана удивили аналитиков американского издания Popular Mechanics.

Наибольшее впечатление на экспертов из США произвели «огневые упражнения» российских и узбекских спецназовцев на полигоне в Сурхандарьинской области, вблизи границы с Афганистаном.

«Прыжок через пылающий обруч или перемещения по пылающему туннелю кажется скорее демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу», — изумились авторы публикации.

Они подчеркнули, что в вооруженных силах стран-членов НАТО подобные тренировки не проводятся.

Ранее стало известно о завершении активной фазы маневров российских, узбекских и таджикских военнослужащих на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. О важности подготовки стран ОДКБ к отражению возможной агрессии и провокаций из Афганистана сообщал «Царьград».