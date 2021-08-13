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Россияне недоедают килограммы молочных продуктов в год
Общество
Россияне недоедают килограммы молочных продуктов в год
pixabay.com

Москва, 13 августа. Зафиксировано, что жители России в год недоедают десятки кг молочных продуктов, отметила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева.

Потребление ниже нормы, которая отвечает установленным требованиям здорового питания, наблюдается по ряду групп продуктов. Самое большое отклонение фиксируется по молоку и молочным продуктам. Их россияне недоедают более чем на 53 кг в год.

«Соответственно, в месяц россияне недоедают молочных продуктов около 4,5 кг или 150 г каждый день», — передает РИА Новости слова эксперта.

Согласно данным Росстата, жители страны в год потребляют 271,6 кг молока и молочных продуктов. При этом норма Минздрава России составляет 325 кг, заключила Казанцева.

Молочные продукты являются источником множества полезных веществ. В частности, животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция, сообщила изданию «Ридус» диетолог Марина Аплетаева.

Сделать здоровый перекус можно даже из молочного коктейля. Для этого лакомство необходимо грамотно приготовить, объяснила врач-диетолог Наталья Круглова.

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