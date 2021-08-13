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Army Times: ВС США вооружены устаревшими электрошокерами с севшими батареями
Армия
Army Times: ВС США вооружены устаревшими электрошокерами с севшими батареями
Global Look Press  /  Rolf Vennenbernd / dpa

Вашингтон, 13 августа. Солдаты ВС США вынуждены применять старые электрошокеры с истощенными батареями, сообщают американские СМИ.

Сенат Соединенных Штатов получил отчет о состоянии войск. Выяснилось, что подавляющее большинство шокеров в армейских арсеналах устарело и вышло за рамки сроков эксплуатации. Батареи истощены и не могут быть использованы, передает журнал Army Times.

Не менее 58% устройств X-26E в рядах ВС США непригодны. Подразделения, занимающиеся охраной важных объектов и вовсе сообщили о 77% отказов. Причина объясняется отсутствием новых батарей, чтобы заменить ими севшие. Производители попросту больше не выпускают аккумуляторы соответствующей модели.

Американский эксперт ранее указал на упадок боеготовности в рядах армии Соединенных Штатов. Он спрогнозировал Вашингтону поражение, сравнимое с провалом Парижа в 1940-х годах. Также эксперты уверены в поражении НАТО при возможной войне с РФ в Прибалтике, пишет «Царьград».

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