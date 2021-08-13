Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 10:28
10:25
Происшествия
Специалисты окончательно отмели версию теракта при взрыве автобуса в Воронеже
10:23
Общество
Медучреждения Москвы получили новейшее оборудование по контрактам жизненного цикла
10:20
Происшествия
Полиция нагрянула с проверкой в Ленинградский зоопарк
10:19
Экономика
Подорожание машин может вызвать повторный рост автокредитования в России
10:18
Политика
Политолог Копатько объяснил причину истерики Украины по «Северному потоку — 2»
10:17
Армия
Глава МО КНР: учения «Сибу/Взаимодействие-2021» не направлены против третьих стран
10:17
Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
10:16
Наука
Древний кинжал времен цивилизации Килади нашли в индийской деревне
10:14
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 13 августа, праздники, факты, люди
10:13
Спорт
Петербургский «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо
Все новости

На инфраструктуру для электромобилей в России выделят 43 млрд рублей

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:27
Экономика
На инфраструктуру для электромобилей в России выделят 43 млрд рублей
tesla.com  /  Tesla

Москва, 13 августа. Правительство РФ направит 43 млрд рублей на создание инфраструктурных объектов, которые позволят жителям более эффективно использовать электрокары в будущем.

Финансирование планируется направить в часть регионов страны для начального тестирования, сообщает «Газета.ru».

«Проект концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта подразумевает установку 2,9 тыс. «быстрых» зарядных станций до 2024 года», — уточнил Илья Торосов, замминистра минэкономразвития.

Электромобили могут стать глобальным трендом в ближайшее десятилетие, большая часть ведущих производителей уже выпустила или анонсировала собственный проект, связанный с этой технологией. Аналогичный стартап ранее представили в Белоруссии: создатели Sidus A01 рассказывали о возможности выхода на отечественный рынок.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / На инфраструктуру для электромобилей в России выделят 43 млрд рублей
автомобили электромобили электрокары инфраструктура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru