На инфраструктуру для электромобилей в России выделят 43 млрд рублей

Москва, 13 августа. Правительство РФ направит 43 млрд рублей на создание инфраструктурных объектов, которые позволят жителям более эффективно использовать электрокары в будущем.

Финансирование планируется направить в часть регионов страны для начального тестирования, сообщает «Газета.ru».

«Проект концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта подразумевает установку 2,9 тыс. «быстрых» зарядных станций до 2024 года», — уточнил Илья Торосов, замминистра минэкономразвития.

Электромобили могут стать глобальным трендом в ближайшее десятилетие, большая часть ведущих производителей уже выпустила или анонсировала собственный проект, связанный с этой технологией. Аналогичный стартап ранее представили в Белоруссии: создатели Sidus A01 рассказывали о возможности выхода на отечественный рынок.