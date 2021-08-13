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В Белом доме сообщили, когда состоится девятый Саммит Америк
Политика
В Белом доме сообщили, когда состоится девятый Саммит Америк
pixabay.com

Вашингтон, 13 августа. Встреча с участием лидеров и правительств стран Западного полушария состоится летом 2022 года в США. Запланированный Саммит Америк станет девятым по счету.

Последний раз такая встреча проходила в Майами, сообщили в Белом доме. Это традиционный форум, который созывается раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств. Объединение включает в себя 35 государств.

Первый саммит состоялся в декабре 1994 года. Инициатором встречи выступил бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.

Ранее стало известно, что 30 августа лидер Украины приедет в США на переговоры с американским главой Джо Байденом. Темы обсуждения коснутся вопросов политики, экономики и безопасности, отметил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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