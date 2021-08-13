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Шойгу: практика совместных военных учений России и Китая стала регулярной
Армия
Шойгу: практика совместных военных учений России и Китая стала регулярной
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 13 августа. Россия и Китай наращивают взаимодействие в военном плане, обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Работа военнослужащих ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая является важным направлением деятельности, подчеркнул Шойгу. Подразделения сотрудничают на суше, море и в воздухе. Двусторонние маневры проходят на постоянной основе.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной», — уточнил он.

Шойгу около двух неделю назад встречался с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, и получил приглашение посетить активный этап учений «Сибу/Взаимодействие-2021» на территории КНР. Глава МО РФ поблагодарил Фэнхэ за эту возможность.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец ранее объяснил, что военные двух стран при помощи совместных тренировок решают различные задачи. Маневры также являются красноречивым посылом США, пишет «Царьград».

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