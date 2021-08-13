Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Семьи жертв авиакатастрофы в Камчатском крае, а также пострадавшие получат страховые выплаты. Речь идет о двух миллионах рублей, сообщает правительство региона.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» также предоставит материальную помощь. Сейчас руководство компании решает вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших при крушение вертолета Ми-8.

Трагический инцидент произошел 12 августа в Кроноцком заповеднике. Вертолет с 13 туристами на борту упал в Курильское озеро. Восемь человек смогли спастись, остальные ушли на дно вместе с воздушным судном.