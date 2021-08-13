Глава МО РФ наградил участников российско-китайских маневров «Сибу/Взаимодействие-2021»

Полигон Цинтунся (КНР), 13 августа. Руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил активную фазу учений ВС РФ и НОАК на полигоне Цинтунся в Китае.

Генерал армии Шойгу дал высокую оценку действиям российских и китайских военнослужащих в ходе совместных маневров и наградил наиболее отличившихся бойцов.

Сценарием учений были предусмотрены антитеррористические операции на суше с привлечением авиаразведки, захват опорных пунктов условного противника, огневая поддержка сухопутных подразделений с воздуха и организация материально-технического обеспечения наступающих частей.

Ранее сообщалось о прибытии министра обороны РФ Шойгу в КНР для наблюдения за учениями «Сибу/Взаимодействие-2021». О беспокойстве западных экспертов в связи с укреплением российско-китайского сотрудничества в военной области информировал «Царьград».