Донбасс сегодня: боец ВСУ перешел на сторону ДНР, трое офицеров взорвались под Донецком

Донбасс, 13 августа. Украинские силовики бьют из тяжелой артиллерии по ДНР, ОБСЕ фиксирует новые нарушения со стороны Киева. Трое лейтенантов-выпускников ВСУ подорвались на минах недалеко от Донецка. Действующий военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киевские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Огонь велся по направлениям Ясиноватой, Ленинского и Луганского. На донецком направлении обороны республики украинские войска применили 122-мм артиллерийские орудия, тяжелые минометы калибром 120 мм, а также противотанковые управляемые ракеты. На мариупольском направлении применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Огонь велся по поселку Нижнее Лозовое с применением станкового противотанкового гранатомета. Результатом обстрела стало ранение военнослужащего Народной милиции ЛНР. Кроме того, как сообщают в оборонном ведомстве республики, украинские силовики все чаще начали использовать приборы для бесшумной стрельбы при обстрелах ЛНР. Это делается для того, чтобы исключить возможность фиксации обстрелов наблюдателями ОБСЕ.

Важно отметить, несмотря на периодическое обнародование информации об использовании украинскими подразделениями гуманитарного транспорта для выполнения боевых задач, киевские силовики продолжают грубо нарушать правила ведения войны. Разведка луганчан сообщает о новых случаях подвоза 120-мм и 82-мм мин, а также патронов к стрелковому оружию на позиции 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в район Попасной на автомобилях с символикой украинского представительства в СЦКК.

ОБСЕ фиксирует новые нарушения со стороны Киева

Между тем представители международной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о новых нарушениях украинской стороной Минских соглашений. Согласно недавним отчетам миссии, в прифронтовых районах ДНР со стороны украинских силовиков фиксируется продление траншей возле Новогригоровки и Гранитного. Для объективности стоит отметить, согласно отчетам миссии, на позициях Народной милиции ДНР также выявлено продление траншей. Однако в оборонном ведомстве республики пояснили, что в отличие от противника данное продление использовалось защитниками ДНР для укрепления существующей системы траншей, а не для продвижения вперед.

Федеральное агентство новостей /

Значительное количество техники отсутствует в местах хранения украинской армии, часть из нее замечена иностранными наблюдателями в границах зон безопасности, то есть в районах населенных пунктов Донецкой области, что напрямую угрожает безопасности местного населения. Сообщается о фиксации восьми танков Т-64 в районе села Тимофеевка, девяти боевых машин десанта и семи БТР в районе Петровского. Также киевские силовики подтянули несколько боевых машин и зенитную установку в районы Красногоровки, Гранитного и Авдеевки.

Трое офицеров ВСУ подорвались на минах

Не обошлось в минувшие сутки и без небоевых потерь в передовых частях украинской армии. Трое лейтенантов, недавно прибывших после окончания учебы на позиции 28-й отдельной механизированной бригады в район Марьинки к западу от Донецка, подорвались на минном поле. Информацию сообщают в донецком управлении Народной милиции.

Неопытные младшие офицеры после недельного пребывания в зоне боевых действий решили отметить это дело обильным возлиянием спиртных напитков. После окончания праздника лейтенанты отправились в расположение, но сошли с маршрута и наступили на взрывное устройство. Как итог — все трое получили ранения. После данного инцидента младшим офицерам-выпускникам приказано покинуть передовые части ВСУ.

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР

В оборонном ведомстве ДНР сообщили о новом перебежчике со стороны противника. По данным Народной милиции ДНР, действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины перешел на сторону дончан. Подробности данного инцидента будут анонсированы в ближайшее время. Сейчас же сообщается, что причинами, которые побудили украинца совершить такой поступок, стали неуставные отношения, невыносимые условия прохождения воинской службы и отказ командования помочь бойцу в сложившейся жизненной ситуации.