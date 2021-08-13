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Ливанцы перекрыли дороги в городах из-за обострения топливного кризиса
Ближний Восток
Ливанцы перекрыли дороги в городах из-за обострения топливного кризиса
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 12 августа. После заявления Центрального банка Ливана о прекращении импорта горючего из-за нехватки финансов, население заблокировало дороги в северной, южной и восточной частях страны.

Представители организации пояснили, что не в состоянии закупать топливо, кроме как, по ценам черного рынка, поскольку официальный курс доллара в стране ниже фактического более чем в десять раз. На фоне тяжелейших экономических проблем, отмена государственной системы субсидирования станет ударом для населения страны.

С момента обострения кризиса в 2019 году и после взрыва в порту Бейрута, который произошел в августе 2020 года, ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, что не позволяло банку рассчитываться с импортерами по установленным правительством ценам. За этот период валютные резервы страны снизились с 32 до 15 млрд долларов, при этом лишь за июнь на импорт топлива было потрачено около 800 млн.

С одобрения руководства страны банк начал закупки по завышенному курсу в 3900 вместо 1500 фунтов за доллар, однако это незначительно исправило дефицит и заметно повысило его конечную стоимость.

По прогнозам аналитического центра Information International, в ближайшее время цена бензина может вырасти более чем в три раза.

В последние месяцы обстановка в стране продолжает ухудшаться. Перебои с топливом привели к образованию многочасовых очередей на заправках, а также перебоям в работе электростанций. В результате длительность плановых отключений света в некоторых частях страны достигла 20 часов в сутки. Вкупе с острой нехваткой лекарственных средств это поставило под угрозу работу медицинских учреждений и жизни пациентов.

Валютные резервы Ливана снизились более чем наполовину с момента начала экономического кризиса осенью 2019 года, согласно данным правительства.

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ливан кризис топливо
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