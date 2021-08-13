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Минобороны обеспечит Амурскую область техникой для ликвидации последствий ЧС
Общество
Минобороны обеспечит Амурскую область техникой для ликвидации последствий ЧС
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Благовещенск, 13 августа. Министерство обороны России направит в Приамурье несколько единиц спецтехники для применения в условиях ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующая информация появилась после встречи губернатора Амурской области Василия Орлова с министром обороны России Сергеем Шойгу. Из государственного резерва будет выделено пять плавательных транспортеров.

По словам главы региона, в ликвидации последствий паводка 2021 года участвовало два подобных аппарата МЧС Россия. Техника в трудных условиях показала работоспособность и эффективность, подчеркнул Орлов.

Недавно глава МЧС Евгений Зиничев провел рабочую встречу с администрацией Амурской области. На ней обсуждалась паводковая ситуация в регионе и порядок действий при возникновении ЧС.

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