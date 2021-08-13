Следов взрывчатки в автобусе в Воронеже не обнаружено

Воронеж, 13 августа. Работающие на месте взрыва автобуса в Воронеже специалисты не нашли следов взрывчатки. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Собеседник агентства сообщил, что в рамках уголовного дела будут проведены взрыво-техническая и биологическая экспертизы. По предварительным данным, «бризантных взрывчатых веществ не обнаружено».

Пассажирский автобус взорвался в четверг вечером в центре Воронежа. Общее число пострадавших достигло 18 человек, 12 из них — пассажиры маршрутки. Одной женщине в результате взрыва оторвало ноги, впоследствии она скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. ФАН собрал всю актуальную информацию о трагедии в Воронеже.