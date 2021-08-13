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Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:43
ФАН-ТВ
Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня
voronezh.sledcom.ru  /  пресс-служба СУ СКР по Воронежской области

Пострадавшим при взрыве газа выплатят компенсации

Пострадавшие при взрыва газа в автобусе в Воронеже получат материальные компенсации. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Также сообщается, что с пострадавшими пассажирами и их родственниками будет проведена психологическая работа на безвозмездной основе. Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа прогремел взрыв в салоне автобуса, находившегося неподалеку от остановки. В результате ЧП пострадали 18 человек. Одна из женщин скончалась в реанимации. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Возбуждено уголовное дело.

У должников начнут изымать загранпаспорта

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Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня
pixabay.com  / 

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников. В частности, у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, будут изымать заграничные паспорта. Соответствующими полномочиями предлагается наделить дознавателей службы принудительного исполнения. После погашения задолженности гражданин сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе. Законопроект также предусматривает, что подобные ограничения возможны в случае, если россиянин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого.

Поиски жертв падения Ми-8 возобновлены

Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня
kamgov.ru  / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Как отметили в ведомстве, спасатели патрулируют озеро на лодках, дополнительно территория обследуется с помощью беспилотников. На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники. Напомним, крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа. При заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро. На борту судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Восемь человек были спасены.

В Хабаровск из Москвы прибыл отряд спасателей

Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня
khabkrai.ru  / Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Москвы в Хабаровск 50 спасателей отряда «Центроспас» для помощи коллегам в преддверии подхода «большой воды» на Амуре, сообщает пресс-служба регионального главка министерства. Также на Дальний Восток были доставлены три транспортных средства, две беспилотных летательных системы, шесть плавсредств, палатки на надувных модулях и водолазная база. Сотрудники МЧС оснащены необходимым снаряжением и оборудованием для проведения всех видов спасательных и аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении. Прохождение очередного гребня паводка, который смещается с верхнего течения Амур по территории Хабаровского края, ожидается 16-19 августа. Аэромобильные отряды численностью около 200 человек будут распределены по населенным пунктам, по прогнозу попадающим в зону воздействия паводка.

 

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