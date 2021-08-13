Глава Воронежской области пообещал компенсации пострадавшим при взрыве. События дня

Пострадавшим при взрыве газа выплатят компенсации Пострадавшие при взрыва газа в автобусе в Воронеже получат материальные компенсации. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Также сообщается, что с пострадавшими пассажирами и их родственниками будет проведена психологическая работа на безвозмездной основе. Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа прогремел взрыв в салоне автобуса, находившегося неподалеку от остановки. В результате ЧП пострадали 18 человек. Одна из женщин скончалась в реанимации. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Возбуждено уголовное дело.

У должников начнут изымать загранпаспорта з pixabay.com / Правительство России внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников. В частности, у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, будут изымать заграничные паспорта. Соответствующими полномочиями предлагается наделить дознавателей службы принудительного исполнения. После погашения задолженности гражданин сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе. Законопроект также предусматривает, что подобные ограничения возможны в случае, если россиянин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого.

Поиски жертв падения Ми-8 возобновлены kamgov.ru / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края Поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Как отметили в ведомстве, спасатели патрулируют озеро на лодках, дополнительно территория обследуется с помощью беспилотников. На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники. Напомним, крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа. При заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро. На борту судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. Восемь человек были спасены.