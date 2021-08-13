ФАН публикует актуальную информацию о взрыве автобуса в Воронеже

Воронеж, 13 августа. Пассажирский автобус взорвался в центре Воронежа в четверг. Есть пострадавшие, один человек погиб. ФАН собрал всю актуальную информацию о происшествии.

Взрыв прогремел на проезжей части возле Галереи Чижова. По кадрам, появившимся в Сети, видно, что автобус в этот момент стоял около остановки.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) рассматривает несколько версий взрыва маршрутки. Основной является неисправная система газобалонного оборудования. Это доказывает и то, что на месте трагедии не было обнаружено никаких предметов, сопутствующих теракту типа гаек или болтов.

Один из очевидцев ЧП в комментарии ФАН раскрыл подробности случившегося. По его словам, эпицентр находился в салоне транспортного средства. Если бы был взрыв газа, то пассажиры выбегали из автобуса не в осколках, а объятые пламенем. Очевидец добавил, что не навязывает свое мнение, но предложил посмотреть видео взрыва в замедленной съемке.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 18 человек. Большая часть — 12 человек — это пассажиры автобуса. В распоряжении ФАН оказался список с именами пассажиров и информация об их состоянии. Всех пострадавших распределили по четырем больницам. Сейчас большая часть из них находится в БСМП №1.

Одна из пассажирок маршрутки потеряла ноги после взрыва автобуса. Ее доставили в больницу. За жизнь девушки боролись воронежские врачи, но спасти ее не удалось. По неподтвержденным данным, погибшей было 35 лет.

Pr Scr youtube.com / RT на русском

На месте трагедии были прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов и зампрокурора области Константин Кремнев. Они прибыли для координации действий экстренных служб. Также место взрыва проверят сотрудники ФСБ России.

К месту ЧП еще прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. Проверка будет осуществляться с 13 августа. Как оказалось, взорвавшийся автобус должен был прекратить перевозки еще весной.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Также в Воронеж была отправлена группа московских криминалистов. Им предстоит провести комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин взрыв и выяснение обстоятельств трагедии.