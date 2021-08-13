Весь общественный транспорт в Воронеже проверили после взрыва

Воронеж, 13 августа. Власти Воронежа оперативно проверили весь городской общественный транспорт. О результатах проверки рассказал мэр Вадим Кстенин.

Проверка была инициирована после взрыва маршрутки у воронежского ТЦ «Галерея Чижова». В результате происшествия пострадали 17 человек, одна женщина погибла.

Ничего подозрительного или угрожающего в ходе проверки выявлено не было. В настоящее время на линии в штатном режиме работает около 800 единиц пассажирского транспорта, отметил Кстенин.

Взрыв произошел во время нахождения автобуса на остановке. ФАН ранее представил всю актуальную информацию о произошедшей трагедии.