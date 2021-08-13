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Весь общественный транспорт в Воронеже проверили после взрыва

  /   Обновлено: 13 августа 2021 08:39
Происшествия
Весь общественный транспорт в Воронеже проверили после взрыва
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Воронеж, 13 августа. Власти Воронежа оперативно проверили весь городской общественный транспорт. О результатах проверки рассказал мэр Вадим Кстенин.

Проверка была инициирована после взрыва маршрутки у воронежского ТЦ «Галерея Чижова». В результате происшествия пострадали 17 человек, одна женщина погибла.

Ничего подозрительного или угрожающего в ходе проверки выявлено не было. В настоящее время на линии в штатном режиме работает около 800 единиц пассажирского транспорта, отметил Кстенин.

Взрыв произошел во время нахождения автобуса на остановке. ФАН ранее представил всю актуальную информацию о произошедшей трагедии.

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