Американские ученые заявили о пользе растворимого кофе для организма

Вашингтон, 13 августа. Употребление растворимого кофе оказывает положительное влияние на работу организма. Об этом заявили ученые из Национального института рака США и Северо-Западного университета.

Зерновой горячий напиток способен улучшать настроение и концентрацию внимания. Он также снижает риск развития заболеваний сердца и других органов. Подобными качествами обладает и растворимый кофе.

Специалисты провели исследование и выявили, что искусственно созданный напиток в пакетиках содержит наименьшее количество кофеина, по сравнению с зерновым сортом продукта. Однако это не влияет на уменьшение его полезных качеств.

При этом употребление кофе может негативно повлиять на состояние больного с диабетом второго типа. Он может вызвать скачок сахара в крови, особенно, если довольствоваться напитком по утрам.