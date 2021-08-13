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Состояние троих пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже остается тяжелым
Происшествия
Состояние троих пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже остается тяжелым
Невские Новости  /  Анна Карпова

Воронеж, 13 августа. Медики оценивают состояние троих пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа как тяжелое. Восемь пассажиров находятся в среднем. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в редакцию ФАН попало видео, на котором зафиксирован момент взрыва маршрутного автобуса в центре города. Согласно предварительным данным экспертов, основная причина трагедии — неисправность системы газобалонного оборудования.

Главой Следкома Российской Федерации Александром Бастрыкиным лично контролируется ход расследования трагичного ЧП. Ведомство также направило команду опытных экспертов-криминалистов, которые помогут установить обстоятельства и причины инцидента.

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