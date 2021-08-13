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NI: Россия сможет захватить Прибалтику менее чем за 100 часов
Армия
NI: Россия сможет захватить Прибалтику менее чем за 100 часов
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Вашингтон, 13 августа. Российская армия может захватить страны Прибалтики менее чем за сто часов. Таким мнением поделился автор американского издание The National Interest Себастьен Роблин.

Автор описывает сценарий, согласно которому ВС России "вторгаются" в Прибалтику через Сувалкский коридор, являющийся очевидным слабым местом НАТО в регионе. Роблин называет гипотетическое нападение РФ маловероятным, но он допустил, что Кремль может пойти на такой шаг, если Альянс не будет иметь возможности дать отпор.

Вооруженные силы стран Прибалтики располагают только пехотными подразделениями и силами поддержки, которые вооружены американскими ПТУР «Джавелин». Кроме того, общее количество государств в регионе насчитывает порядка шести миллионов, а собственных бронетанковых и авиационных полков прибалты не имеют, что в совокупности не оставляет им шансов отразить силы вторжения, считает Себастьен Роблин.

Ранее авторы американского журнала выразили свою точку зрения относительно положения европейских стран, которые остались недовольны проектом газопровода «Северный поток — 2». В издании указали, что восточноевропейским государствам «придется научится жить с трубопроводом».

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