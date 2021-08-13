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Употребление воды и чая из одуванчиков способствует потере лишних килограммов
Общество
Употребление воды и чая из одуванчиков способствует потере лишних килограммов
flickr.com

Вашингтон, 13 августа. Сброс лишних килограммов зависит не только от подсчета калорий, но и от употребления простой воды и чая из одуванчиков. Об сообщила диетолог Уошберн.

Для снижения веса человеку необходимо ввести в рацион зеленый чай, чай из имбиря, лимонад с яблочным уксусом, протеиновые коктейли и фруктовые смузи. Однако стоит избегать употребления обработанных соков и газированных напитков, передает портал food.news.

«Но калории также могут проникнуть в ваш рацион с помощью таких напитков, как газированные напитки и обработанные фруктовые соки», — объяснила специалист.

Худеющему человеку стоит обращать внимание не только на употребляемые напитки. По словам Уошберн, ему необходимо заниматься физическими нагрузками и правильно питаться.

Многие сторонники здорового образа жизни также часто прибегают к интервальному голоданию. Практика в первую очередь направлена на контроль за режимом. В некоторых случаях такой подход может вызвать проблемы со здоровьем.

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