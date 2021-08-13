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Жители Забайкалья могут опробовать передвижную поликлинику от РЖД

  /   Обновлено: 13 августа 2021 08:06
Общество
Жители Забайкалья могут опробовать передвижную поликлинику от РЖД
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Чита, 13 августа. В Забайкалье запустили первый в России медицинский поезд. Нововведение оценил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он похвалил решение и выразил уверенность, что опыт необходимо распространить на все регионы, по которым проходят ветки железной дороги. Проценко отметил, что это решение точно войдет в народную программу от врачей-кандидатов «Единой России».

«А вот то, что мы увидели уникальное вчера, — это мобильный диагностический комплекс, мобильная поликлиника, которую коллеги с РЖД создали. <…> И вот это решение в плане доступности передвижения не только врачей, но и диагностических возможностей, это одно из решений, которое должно быть тиражировано на различные регионы с большой площадью и невысокой плотностью населения, сконцентрированного вдоль железных дорог», — восхитился Проценко.

Поезд носит название «Академик Федор Углов». С 9 августа он оказывает услуги для проживающих в 18 населенных пунктах при станциях ЗабЖД. В своем арсенале поезд имеет рентген, УЗИ и даже небольшую лабораторию. Врачи могут своевременно установить клинический диагноз и назначить лечение. В поезде путешествуют терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, хирург, гинеколог. Помимо всего, персонал предоставляет услугу вакцинации от COVID-19 всем желающим.

Не только новые поезда, но и новые железнодорожные пути создаются в России. Видео про Байкальский тоннель подготовили сотрудники ООО «РЖД» и компании «Гигарама».

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