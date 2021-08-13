Отказ от молочных продуктов может привести к негативным последствиям для организма

Москва, 13 августа. Молочные продукты содержат большое количество полезных веществ, среди которых живой белок, витамин D и кальций. Отказ от них может негативно отразиться на здоровье.

Продукты животного происхождения необходимы для получения всех нужных полезных веществ. Дефицит кальция может стать причиной нарушения развития скелета у детей, а у взрослых его нехватка способна привести к ухудшению кровообращения и снижению плотности костей, рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

Нехватка витамина D может нарушить работу иммунной системы и ухудшить усвоение кальция. Диетолог не советовала отказываться от молочных продуктов более чем на месяц. Врач отметила, что важно регулярно употреблять молочные продукты: по две или порции в день для получения всех необходимых полезных вещества в полном объеме.

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