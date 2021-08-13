Disney+ раскрыл дату премьеры ремейка фильма «Один дома»

Лос-Анджелес, 13 августа. Перезапуск культовой семейной комедии «Один дома» выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Премьера назначена на 12 ноября, передает Deadline.

Ремейк получил название Home Sweet Home Alone («Один дома: дом, милый дом»). Режиссером киноленты стал Дэн Мейзер, снявший «Дедушку легкого поведения». Главную роль сыграл британский актер Арчи Йейтс, известный по «Кролику Джоджо».

Лента расскажет о мальчике по имени Макс Мерсер, которого родители забыли дома и уехали в Японию. Как и персонаж Маколея Калкина, он будет защищать дом от грабителей. В отличие от оригинального фильма «Один дома» злоумышленниками станет семейная пара. Станет ли ремейк интереснее версии 1990-х годов, зрители узнают 12 ноября 2021 года.

Студия Disney недавно столкнулась с судебным иском актрисы Скарлетт Йоханссон после выхода фильма «Черная вдова». Лента вышла в прокат не только в кинотеатрах, но на сервисе Disney+. По мнению адвоката Дэниела Петрочелли, эти разбирательства являются спланированной пиар-кампанией голливудской звезды.