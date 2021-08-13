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Курс доллара опустился на Мосбирже до 73,54 рубля

  /   Обновлено: 13 августа 2021 07:36
Экономика
Курс доллара опустился на Мосбирже до 73,54 рубля
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 13 августа. Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу опустился до 73,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные платформы.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта ослабла на пять копеек. Курс евро не изменился и составил 86,39 рубля.

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил перспективы доллара в случае проблем в экономике Соединенных Штатов. По словам эксперта, в ближайшем будущем госдолг США, скорее всего, не повлияет на доллар. Финансист указал, что в отличие от других стран у Вашингтона внешний долг номинирован в национальной валюте, что почти исключает дефолт.

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доллар рубль евро
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