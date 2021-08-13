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Pininfarina провела официальный показ электрического гиперкара Battista

  /   Обновлено: 13 августа 2021 07:28
Общество
Pininfarina провела официальный показ электрического гиперкара Battista
pininfarina.com  /  пресс-служба Pininfarina

Вашингтон, 13 августа. Серийный гиперкар Pininfarina Battista официально дебютировал на мероприятии Monterey Car Week в США. Стоимость модели обойдется покупателю почти в 172,6 миллиона рублей.

Представленная модель итальянского производителя удивила участников мероприятия своими характеристики. Производители оснастили гиперкар внешней отделкой Black Exposed Signature Carbon и полированными кованными дисками из алюминиевого сплава.

Машина является обладателем четырех электродвигателей. Суммарно они помогают развивать скорость до 100 км/ч за две секунды. Емкость батареи новинки составляет 120 кВт/ч. Этого хватает на 500 километров пути по методике WLTP.

Любителям автомобилей также стали доступны цены на корейский городской кроссовер Genesis GV70. Стоимость модели варьируются в диапазоне от 4,15 млн рублей за базовую версию до 6,15 млн рублей за самую полную, в которой есть активация профиля водителя по отпечатку пальца.

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презентация гиперкар battista pininfarina
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