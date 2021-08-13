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Диетолог Павлова предупредила о главной опасности арбуза

  /   Обновлено: 13 августа 2021 07:14
Общество
Диетолог Павлова предупредила о главной опасности арбуза
pexels.com  /  Any Lane

Москва, 13 августа. Многие ошибочно считают, что в арбузе самое вредное и опасное — нитраты. Но навредить сильнее может содержащаяся в плодах фруктоза, заявила диетолог Зухра Павлова.

Мнение об отравлении нитратами было актуально много лет назад. Сейчас, по словам диетолога Павловой, найти арбуз с большим количеством вредных веществ сложно, так как удобрения стоят дорого. Главное — выбирать зрелый плод без желтых прожилок и странных пятен на кожуре, пояснила специалист.

Самым опасным веществом в арбузе, считает Павлова, является фруктоза. Она запускает в организме человека процесс, сравнимый с голодом. В конечном итоге это состояние может привести к лишнему весу.

«Слишком много фруктозы – это всегда угроза подагры. Наслаждайтесь арбузами, но не садитесь на арбузную диету», — написала Павлова у себя в Telegram.

Некоторые любители бахчевых предпочитают есть мякоть прямо до корки. Но если в арбузе или дыне содержатся нитраты, они будут накапливаться именно у зеленой части, отметила диетолог Антонина Стародубова.

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