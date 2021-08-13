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Актриса Макеева закрыла страницу в Instagram из-за нападок хейтеров

  /   Обновлено: 13 августа 2021 07:12
Шоу-бизнес
Актриса Макеева закрыла страницу в Instagram из-за нападок хейтеров
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 13 августа. Актриса Анастасия Макеева пожаловалась на травлю в Instagram, которая вынудила ее ограничить доступ к своей странице в соцсети. Об этом артистка рассказала в одной из публикаций.

Пользователи поинтересовались у звезды, с чем связано закрытие ее профиля в Instagram. В ответ Макеева заявила, что ее личность не дает покоя «мстительным дамам». Еще одна причина оказалась связана с попытками взломать аккаунт актрисы.

«Потому что каждый час приходят запросы на взлом аккаунта, не дает покоя мое существование мстительным дамам», — написала она.

Хейтеры донимают не только артистку, но и ее родных, подписчиков и друзей. Бороться с негативом Макеева планирует добром и позитивом. Она пообещала, что будет пресекать любые попытки вывести ее на конфликт. В качестве примера актриса привела свою коллегу Веру Алентову, которая тоже столкнулась с травлей из-за решения вернуться к работе после кончины супруга режиссера Владимира Меньшова.

«Мне даже нет смысла расстраиваться, если такого рода люди не пожалели всенародных кумиров, таких как Вера Алентова, переживающая семейную трагедию», — заключила Макеева.

Вера Алентова тяжело перенесла смерть супруга. В минувший четверг она впервые после долгого перерыва вышла на сцену столичного театра имени Пушкина, сыграв в постановке «Ложные признания».

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instagram травля макеева
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