Жителям России предложили полезную альтернативу оливковому маслу

Москва, 13 августа. Конопляное и льняное масло могут стать полезной альтернативой продукту из оливок для жителей России, заявила кардиолог Анна Кореневич.

В конопляном масле, по словам врача, содержится большое количество полезных для сосудов омега-3 жирных кислот. Оно дешевле, чем оливковое и довольно вкусное.

«Льняное масло, например, содержит еще больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, его лучше использовать, например, для выпечки», — подчеркнула Кореневич в своем YouTube-канале.

Кардиолог призвала следить за чистотой сосудов задолго до пожилого возраста. Для этого следует скорректировать питание.

«Когда сосуды «засорятся», проблему уже придется решать хирургическим способом, пить много не самых полезных для организма в целом таблеток», — отметила кардиолог.

Российские ученые ранее рассказали о необычном свойстве оливкового масла. Его можно использовать, как отметили исследователи, в качестве антидепрессанта.