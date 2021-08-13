Офисы Facebook продолжат пустовать до 2022 года

Калифорния, 13 августа. Сотрудники компании Facebook продолжат работать удаленно вплоть до 2022 года.

Распространение дельта-штамма коронавируса вынудило Facebook оставить своих сотрудников на удаленке до конца этого года. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление организации 12 августа.

«Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за варианта «Дельта», нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что этому также последуют и некоторые другие страны за пределами США», — говорится в тексте заявления Facebook.

Победить пандемию коронавируса возможно, создав коллективный иммунитет. При положительном прогнозе он может стать обычной простудой через 10 лет.