Москва, 13 августа. Ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко и его коллега Екатерина Стриженова в эфире обсудили с гостями влияние пропаганды ЛГБТ на детей.

Темой обсуждения стали ограничения на продажу и распространение материалов, пропагандирующих ЛГБТ для несовершеннолетних детей. Один из гостей программы кандидат политических наук, журналист Якуб Корейба отметил, что в Польше никого не принуждают в частности к просмотру ЛГБТ-ориентированных мультфильмов от студии Netflix. Просмотр является добровольным.

Однако журналист, продюсер, режиссер Валерий Шеховцов опасается даже этого явления. По его словам, популяризация сексуальных меньшинств является опасной гранью.

«Это ломка западной цивилизации, она рушится, но сопротивляется», – заявил Шеховцов.

Осташко также отметил, что мультфильмы, которые популяризируют ЛГБТ и смену пола, несут в контексте изощренную пропаганду. Руководитель издания PolitRussia подчеркнул, что это грозит детской психике расстройством.

Программа «Время покажет» регулярно поднимает актуальные вопросы политической и общественной повестки России и мира. Во время эфира от 10 августа, Осташко двумя фразами осадил польского политолога Якуба Корейбу.