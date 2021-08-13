Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 07:30
07:28
Общество
Pininfarina провела официальный показ электрического гиперкара Battista
07:14
Общество
Диетолог Павлова предупредила о главной опасности арбуза
07:14
Происшествия
Пожарные Петербурга выехали на срочный вызов в Адмиралтейском районе
07:14
Происшествия
Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
07:12
Шоу-бизнес
Актриса Макеева закрыла страницу в Instagram из-за нападок хейтеров
07:09
Общество
Жителям России предложили полезную альтернативу оливковому маслу
07:08
Общество
Офисы Facebook продолжат пустовать до 2022 года
07:06
Общество
Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
07:00
Общество
Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
06:52
Общество
Sony перенесла релиз сиквела «Веном» на 15 октября
Все новости

Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
Общество
Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
1tv.ru  /  Prt Scr

Москва, 13 августа. Ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко и его коллега Екатерина Стриженова в эфире обсудили с гостями влияние пропаганды ЛГБТ на детей.

Темой обсуждения стали ограничения на продажу и распространение материалов, пропагандирующих ЛГБТ для несовершеннолетних детей. Один из гостей программы кандидат политических наук, журналист Якуб Корейба отметил, что в Польше никого не принуждают в частности к просмотру ЛГБТ-ориентированных мультфильмов от студии Netflix. Просмотр является добровольным.

Однако журналист, продюсер, режиссер Валерий Шеховцов опасается даже этого явления. По его словам, популяризация сексуальных меньшинств является опасной гранью.

«Это ломка западной цивилизации, она рушится, но сопротивляется», – заявил Шеховцов.

Осташко также отметил, что мультфильмы, которые популяризируют ЛГБТ и смену пола, несут в контексте изощренную пропаганду. Руководитель издания PolitRussia подчеркнул, что это грозит детской психике расстройством.

Программа «Время покажет» регулярно поднимает актуальные вопросы политической и общественной повестки России и мира. Во время эфира от 10 августа, Осташко двумя фразами осадил польского политолога Якуба Корейбу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
Руслан Осташко время покажет лгбт-пропаганда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru