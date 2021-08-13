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Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана

  /   Обновлено: 13 августа 2021 07:15
Происшествия
Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
Федеральное агентство новостей

Лашкаргах, 13 августа. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) заняли город Лашкаргах, являющийся административным центром афганской провинции Гильменд, передало агентство AFP.

На 48 часов сторонники движения ввели режим прекращения огня. В это время пройдет эвакуация мирных жителей и военнослужащих из города.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в соцсети также заявил, что под контролем боевиков находятся провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис. Столица последнего пункта – Калайи-Нау – стал пятым крупным городом, который террористы взял под свой контроль за четверг.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан терроризм талибан талибы
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