Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана

Лашкаргах, 13 августа. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) заняли город Лашкаргах, являющийся административным центром афганской провинции Гильменд, передало агентство AFP.

На 48 часов сторонники движения ввели режим прекращения огня. В это время пройдет эвакуация мирных жителей и военнослужащих из города.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид в соцсети также заявил, что под контролем боевиков находятся провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис. Столица последнего пункта – Калайи-Нау – стал пятым крупным городом, который террористы взял под свой контроль за четверг.

1 Организация запрещена на территории РФ.