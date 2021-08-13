Sony перенесла релиз сиквела «Веном» на 15 октября

Лос-Анджелес, 13 августа. Кинокомпания Sony отложила премьеру фильма «Веном-2» на середину октября. В мировой прокат лента о приключениях симбиота теперь намечена на 15 октября.

Продолжение «Венома» переносится уже в третий раз. Изначально лента должна была выйти в прокат в октябре прошлого года. Затем студия Sony отложила релиз до июня 2021 года, а позже – на сентябрь текущего года.

Согласно информации инсайдеров, Sony не уверена в успехе сиквела на фоне продолжающейся пандемии. Сюжет будет разворачиваться спустя год после действия первого «Венома». К главной роли вернулся актер Том Харди. Когда российские поклонники этой истории смогут насладиться лентой, пока неизвестно.

Исполнитель роли журналиста Эдди Брока Том Харди надеется на выход третьей части «Венома». Но это станет возможно, если сиквел станет успешным. В случае положительного исхода актер планирует встретиться на съемочной площадке с Человеком-пауком.