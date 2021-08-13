Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 07:29
07:28
Общество
Pininfarina провела официальный показ электрического гиперкара Battista
07:14
Общество
Диетолог Павлова предупредила о главной опасности арбуза
07:14
Происшествия
Пожарные Петербурга выехали на срочный вызов в Адмиралтейском районе
07:14
Происшествия
Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
07:12
Шоу-бизнес
Актриса Макеева закрыла страницу в Instagram из-за нападок хейтеров
07:09
Общество
Жителям России предложили полезную альтернативу оливковому маслу
07:08
Общество
Офисы Facebook продолжат пустовать до 2022 года
07:06
Общество
Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
07:00
Общество
Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
06:52
Общество
Sony перенесла релиз сиквела «Веном» на 15 октября
Все новости

Удар молнии разом убил 530 овец в Грузии
Происшествия
Удар молнии разом убил 530 овец в Грузии
pixabay.com  /  PD

Тбилиси, 13 августа. Сразу 530 овец погибли в результате одного удара молнии в Грузии. Трагедия произошла на горе Диди Абули, где паслись животные.

Овцы находились под присмотром пастуха, который потерял сознание из-за удара молнии. Когда он пришел в себя, то увидел тела полтысячи животных, лежавших вокруг него. Тела некоторых овец удалось спустить с горы, однако большинство из них сожгли прямо на горе.

Стоимость одной овцы Грузии составляет около 110–115 долларов. Ущерб от удара молнии составил не менее 58 300 тысяч долларов, что равняется 4,3 миллиона рублей.

В Приморском крае удар молнии стал причиной гибели 53-летнего мужчины. Смерть настигла местного жителя во время охоты на медуз в Угловом заливе, куда он отправился вместе с сыном.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Удар молнии разом убил 530 овец в Грузии
грузия молния овцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru