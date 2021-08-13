Удар молнии разом убил 530 овец в Грузии

Тбилиси, 13 августа. Сразу 530 овец погибли в результате одного удара молнии в Грузии. Трагедия произошла на горе Диди Абули, где паслись животные.

Овцы находились под присмотром пастуха, который потерял сознание из-за удара молнии. Когда он пришел в себя, то увидел тела полтысячи животных, лежавших вокруг него. Тела некоторых овец удалось спустить с горы, однако большинство из них сожгли прямо на горе.

Стоимость одной овцы Грузии составляет около 110–115 долларов. Ущерб от удара молнии составил не менее 58 300 тысяч долларов, что равняется 4,3 миллиона рублей.

В Приморском крае удар молнии стал причиной гибели 53-летнего мужчины. Смерть настигла местного жителя во время охоты на медуз в Угловом заливе, куда он отправился вместе с сыном.