Алентова вернулась к работе на сцене после смерти Меньшова

Москва, 13 августа. Актриса Вера Алентова тяжело переживала смерть своего мужа Владимира Меньшова. На похоронах она с трудом сдерживала эмоции. Вернуться на сцену артистка смогла только сейчас.

Со дня смерти Меньшова прошло больше месяца. Алентова решила, что готова предстать перед зрителями. В четверг, 12 августа, она вышла на сцену в постановке «Ложные признания» московского театра имени Пушкина и блестяще исполнила главную роль.

Некоторые поклонники Алентовой были критично настроены к ее намерению вернуться к работе как можно быстрее. Сама актриса призналась, что лучшим лекарством от всех проблем для нее является игра на сцене.

На сцене театра имени Пушкина Вера Алентова выступает более 50 лет. Ей посчастливилось примерить на себя десятки ярких амплуа в постановках разных жанров.

COVID-19 актриса перенесла тяжело. Ее так же, как и Меньшова, госпитализировали. Алентова нашла в себе силы и справилась с болезнью. Мужа актрисы похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище.