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Rockstar может выпустить ремастеры трех частей Grand Theft Auto

  /   Обновлено: 13 августа 2021 06:39
Общество
Rockstar может выпустить ремастеры трех частей Grand Theft Auto
Скриншот из игры «GTA 6»

Нью-Йорк, 13 августа. Rockstar Games может выпустить ремастеры трех частей Grand Theft Auto, сообщает Kotaku со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, проекты находятся на завершающей стадии разработки и могут выйти до конца года. Это должны быть ремастеры Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Предполагается, что игры будут работать на Unreal Engine и представлять собой комбинацию старых механик с обновленной графикой.

По сообщениям источников, за разработку ремастеров отвечает Rockstar Dundee — новое подразделение Rockstar. Также сообщается, что изначально игры должны были стать бонусом для тех, кто купил обновленную версию Grand Theft Auto V, релиз ожидался в начале этого года, но в планы разработчиков вмешалась пандемия.

Еще один проект в жанре видеоигр в скором времени увидит свет. Это новая компьютерная игра, которая поможет россиянам избегать уловок кибермошенников.

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