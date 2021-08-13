Молодая мать в Самаре бросила маленьких детей на четыре дня в пустой квартире

Самара, 13 августа. Мать двоих детей бросила их одних в квартире на четыре дня, в результате чего умер годовалый ребенок. В отношении женщины 1995 года рождения следком возбудил уголовное дело.

По версии следователей, подозреваемая 9 августа оставила детей 2018 и 2020 г.р. одних и ушла из дома в микрорайоне Крутые Ключи на четыре дня. Младший сын был зафиксирован в детском кресле, он не имел возможности шевелиться самостоятельно. Тело годовалого мальчика обнаружили только 12 августа.

Девушке предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»). На данный момент подозреваемая задержана. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.

На днях полицейский спас пожилую женщину в аэропорту Самары, которая перенесла клиническую смерть. Сотрудник полиции Олег Бондарь делал потерявшей сознание пассажирке искусственное дыхание и массаж сердца, в то время как его коллега вызвал скорую помощь.