Любители спиртного имеют повышенный риск заражения коронавирусом

Блумингтон, 13 августа. Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, имеют в два раза больше шансов заразиться COVID-19. Об этом сообщили специалисты Индианского университета в Блумингтоне.

Американские ученые провели исследование, которое показало у такого типа людей на 18% чаще проявляются болезненные последствия инфекции, передают «Известия». По словам авторов эксперимента, на такой фактор влияют физические и поведенческие особенности человека.

«Потребление алкоголя — неисследованный, но вполне вероятный фактор риска заражения и передачи SARS-CoV-2», — заявили специалисты Индианского университета.

Многие люди испытывают проблемы с употреблением алкоголя. Врачи предупреждают, что даже незначительные дозы вредят здоровью, однако существует несколько способов уменьшить количество выпитого спиртного.