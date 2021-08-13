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Медицинский регулятор США одобрил третью дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом

  /   Обновлено: 13 августа 2021 06:42
Общество
Медицинский регулятор США одобрил третью дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 августа. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило использование третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

Решение было принято в четверг на фоне распространения в Соединенных Штатах штамма «Дельта», который в отличие от других разновидностей коронавируса имеет повышенную вирулентность. Объявление размещено на официальном сайте медицинского регулятора США.

На днях Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил разработчику Pfizer приступить к совместным испытаниям с участием произведенной в России вакцины «Спутник Лайт». Эксперты считают, что препарат можно использовать для третьего укола. Он позволит усилить эффект от вакцины.

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сша вакцина коронавирус
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