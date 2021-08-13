Медицинский регулятор США одобрил третью дозу вакцины людям с ослабленным иммунитетом

Вашингтон, 13 августа. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило использование третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

Решение было принято в четверг на фоне распространения в Соединенных Штатах штамма «Дельта», который в отличие от других разновидностей коронавируса имеет повышенную вирулентность. Объявление размещено на официальном сайте медицинского регулятора США.

На днях Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил разработчику Pfizer приступить к совместным испытаниям с участием произведенной в России вакцины «Спутник Лайт». Эксперты считают, что препарат можно использовать для третьего укола. Он позволит усилить эффект от вакцины.