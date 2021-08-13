Желающим сбросить лишний вес посоветовали есть досыта

Нью-Дели, 13 августа. Страдающие от лишнего веса не должны мучить себя голодовками. Есть более простой способ похудеть, заявила индийский диетолог Нэнси Дехра.

Есть при похудении, по мнению эксперта, нужно досыта. При этом следует соблюдать правильные пропорции белков и углеводов.

Богатые белком продукты, овощи и салат должны занимать две трети тарелки. Они быстрее насыщают организм. Оставшаяся треть может состоять из калорийной пищи с углеводами. В таких пропорциях, как пишет издание The Indian Express, она будет неопасна.

«Этот метод не требует особых усилий, удобен и обеспечивает разнообразие», — подчеркнула Дехра.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, как похудеть при минимальной физической активности. Для этого, по ее словам, нужно есть больше овощей.