Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 07:28
07:28
Общество
Pininfarina провела официальный показ электрического гиперкара Battista
07:14
Общество
Диетолог Павлова предупредила о главной опасности арбуза
07:14
Происшествия
Пожарные Петербурга выехали на срочный вызов в Адмиралтейском районе
07:14
Происшествия
Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
07:12
Шоу-бизнес
Актриса Макеева закрыла страницу в Instagram из-за нападок хейтеров
07:09
Общество
Жителям России предложили полезную альтернативу оливковому маслу
07:08
Общество
Офисы Facebook продолжат пустовать до 2022 года
07:06
Общество
Гости программы «Время покажет» обсудили влияние пропаганды ЛГБТ на детей
07:00
Общество
Совсем не по-мужски: Максим Шугалей оценил позицию Лукашенко в отношении Крыма
06:52
Общество
Sony перенесла релиз сиквела «Веном» на 15 октября
Все новости

Желающим сбросить лишний вес посоветовали есть досыта
Общество
Желающим сбросить лишний вес посоветовали есть досыта
pixabay.com

Нью-Дели, 13 августа. Страдающие от лишнего веса не должны мучить себя голодовками. Есть более простой способ похудеть, заявила индийский диетолог Нэнси Дехра.

Есть при похудении, по мнению эксперта, нужно досыта. При этом следует соблюдать правильные пропорции белков и углеводов.

Богатые белком продукты, овощи и салат должны занимать две трети тарелки. Они быстрее насыщают организм. Оставшаяся треть может состоять из калорийной пищи с углеводами. В таких пропорциях, как пишет издание The Indian Express, она будет неопасна.

«Этот метод не требует особых усилий, удобен и обеспечивает разнообразие», — подчеркнула Дехра.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, как похудеть при минимальной физической активности. Для этого, по ее словам, нужно есть больше овощей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Желающим сбросить лишний вес посоветовали есть досыта
похудение лишний вес диетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru