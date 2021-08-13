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Врач Проценко определил длительность проявления симптомов после COVID-19

  /   Обновлено: 13 августа 2021 06:39
Общество
Врач Проценко определил длительность проявления симптомов после COVID-19
facebook.com  /  Denis Protsenko

Москва, 13 августа. Люди моложе 60 лет, перенесшие COVID-19, ощущают недомогание в течение двух месяцев после выздоровления. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Длительность разрешения симптоматики у пожилых людей может увеличиваться. Ученые Московского государственного университета и врачи провели совместное исследование, в ходе которого наблюдали за 250 пациентами, переболевшими COVID-19.

«Действительно, COVID-19 оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три — быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до COVID-19 человека не беспокоили», — рассказал прессе Проценко.

Восстановление должно проходить постепенно, врач порекомендовал начинать с легкой физической активности. Он также обратил внимание, что пациентам необходимо напоминать о временном характере проявляющихся симптомов.

Денис Проценко ранее заявил о снижении количества случаев инфицирования коронавирусом в России. Эта тенденция связана с формированием иммунитета у части граждан, которые прошли вакцинацию.

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проценко продолжительность постковидный синдром
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