Врач Проценко определил длительность проявления симптомов после COVID-19

Москва, 13 августа. Люди моложе 60 лет, перенесшие COVID-19, ощущают недомогание в течение двух месяцев после выздоровления. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Длительность разрешения симптоматики у пожилых людей может увеличиваться. Ученые Московского государственного университета и врачи провели совместное исследование, в ходе которого наблюдали за 250 пациентами, переболевшими COVID-19.

«Действительно, COVID-19 оставляет определенный, к счастью, временный след. Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три — быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до COVID-19 человека не беспокоили», — рассказал прессе Проценко.

Восстановление должно проходить постепенно, врач порекомендовал начинать с легкой физической активности. Он также обратил внимание, что пациентам необходимо напоминать о временном характере проявляющихся симптомов.

Денис Проценко ранее заявил о снижении количества случаев инфицирования коронавирусом в России. Эта тенденция связана с формированием иммунитета у части граждан, которые прошли вакцинацию.