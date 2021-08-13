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Обновление климата ожидает москвичей в 2021 году

  /   Обновлено: 13 августа 2021 06:16
Общество
Обновление климата ожидает москвичей в 2021 году
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 августа. Метеорологи России в 2021 году должны опубликовать данные о «новом» климате в стране. Подобные изменения коснутся также жителей Москвы.

Расчет информации будет происходить на основе показателей средней температуры, количества осадков и их интенсивности, а также других климатических особенностях за последние 30 лет, передает радио Sputnik. Однако Росгидромет пока что не утвердил подготовленные характеристики и не опубликовал их, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По «старому» климату в августе в Москве было 10 дождливых дней и 77 миллиметра осадков при средней температуре 16,4 градуса. При «новом» климате дождей стало чуть больше, их теперь выпадает 78 миллиметра», — отметил синоптик.

Леус заявил, что по количеству осадков на территории Москвы климат достиг значительного роста показателей. По его словам, теперь средняя температура в регионе начинает увеличиваться на один градус по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Изменения климатических погодных условий в Москве уже наблюдается в настоящий период времени. За сутки в регионе выпало около половины месячной нормы осадков.

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погода москва климат михаил леус
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