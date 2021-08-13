Исследователи из ВятГУ изобрели дешевый метод переработки опилок

Киров, 13 августа. Учеными из Вятского государственного университета была разработана малогабаритная и транспортабельная опилочная дробилка, которая удешевит процесс переработки отходов с лесопилок.

Такая дробилка может быть установлена на малых лесопилках и других объектах, где перерабатываются древесные материалы. Подробности разработки были опубликованы в научном издании IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Изобретение экономит электроэнергию во время процесса переработки. Малые габариты и повышенная транспортабельность позволяет экономить средства при производстве.

Недавно сотрудниками «Курчатовского института» была разработана система, которая улучшит управление компьютерами при помощи глаз. Ученым удалось повысить точность команд, которые отдаются зрительными органами.