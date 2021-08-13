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Психолог Бакшутова поделилась терапией для увеличения заработка
Общество
Психолог Бакшутова поделилась терапией для увеличения заработка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 августа. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь увеличить размер доходов. Об этом рассказала психолог Ольга Бакшутова.

Эта техника позволяет человеку узнать, какие внутренние установки его ограничивают. Многие люди думают, что иметь высокий заработок можно только при отказе от жизненного баланса или при наличии какой-то особой бизнес-идеи. Некоторые же вовсе полагают, что им никогда не заработать больших денег, передает «Прайм».

«Однако эти возможности нужно будет уметь увидеть [...] Избавляясь от ограничивающих убеждений и заменяя их новыми, более продуктивными, человек начнет видеть больше карьерных или предпринимательских вариантов для себя, и дело будет за малым...», — отметила психолог.

Бакшутова считает, что последним этапом терапии становится осознание, что деньги являются ресурсом. И для его получения необходимо отдать свои силы, умения или талант.

Погоня за большими деньгами не должна становиться главной целью, для достижения которой можно пойти на преступление. Так, мужчина попытался инсценировать собственное ограбление, чтобы заработать 1,8 миллиона рублей.

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