Бюро переписи США впервые за два века зафиксировало сокращение белого населения

Вашингтон, 13 августа. Количество белых американцев снизилось в стране впервые после первого проведения учета жителей в 1790 году. Об этом сообщили представители федерального Бюро переписи.

Итоги ценза за 2020 год показали, что число белого населения уменьшилось до 204,3 млн человек. Десять лет назад такой показатель равнялся 223,6 млн жителей США. На основе этого сокращение достигло 8,6%, передает газета The Washington Post.

Впервые за два века было достигнуто понижение процентного соотношения белых на территории страны. На сегодняшний день они достигают лишь 57,8%, хотя в 2010 году численной подобной категории людей равнялась 63,7%.

Перепись населения также была проведена в труднодоступных местах шести регионов России. Процедуру сбора данных проводили местные жители, прошедшие специальное обучение. До некоторых мест Свердловской области из-за непогоды приходилось добираться на снегоходах и внедорожниках.