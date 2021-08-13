Врач Павлова поделилась советами по восстановлению мышечной массы после COVID-19

Москва, 13 августа. Многие переболевшие COVID-19 пациенты испытывают существенную потерю мышечной массы после болезни. Однако ее можно восстановить путем безопасной методики врача Зухры Павловой.

Процесс восстановления прежнего веса проходит достаточно долго из-за ограничений, связанных с большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. В таком случае самым безопасным видом спорта будет являться ходьба и плавание, передает радио Sputnik.

«Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы. Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс», — отметила Павлова.

Врач рекомендует прежде всего во время тренировок отслеживать состояние сердцебиения. Если пульс быстро восстанавливается после нагрузок, пациенту можно переходить к более интенсивным видам спорта.

Ходьба может не только восстановить мышечную массу человека, но и влиять на сжигание жира. Одной из самой эффективной техникой оказался выбор холмистого маршрута, за счет которого можно повысить сопротивляемость организма.