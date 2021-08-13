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Тяжельников: массовая вакцинация поможет прервать цепочку передачи COVID-19
Общество
Тяжельников: массовая вакцинация поможет прервать цепочку передачи COVID-19
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 13 августа. Чтобы прервать цепочку передачи коронавирусной инфекции, всем необходимо привиться вакциной, считает врач Андрей Тяжельников.

Остановить цепочку передачи SARS-CoV-2 от человека к человеку поможет только массовая вакцинация населения. Такого мнения придерживается главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Необходимо вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал как можно скорее, для того, чтобы предотвратить и цепочку передач инфекции, и появление новых штаммов», — заявил специалист.

По словам врача, сейчас крайне важен осознанный подход к борьбе с вирусом: необходимо думать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Тяжельников подчеркнул, что в столице России работает множество точек для вакцинации населения, где можно быстро и безопасно получить прививку от коронавируса.

В наших силах остановить пандемию. По прогнозам врачей, через десять лет COVID-19 может стать обычной простудой.

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эпидемия иммунитет вакцинация
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